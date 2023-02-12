Simon Murray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Murray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Murray kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Murray ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Murray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Murray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Murray

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Murray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Murray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Murray 15 Mart 1992 tarihinde Dundee şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Murray Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Simon Murray, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simon Murray'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Simon Murray Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/simonmurrayy

Simon Murrayboyu ve yaşı kaç

Simon Murray Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simon Murray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Murray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Murray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında Downfield FC

1 Eylül 2011 yılında Montrose U20

1 Ocak 2012 yılında Tayport FC

1 Temmuz 2013 yılında ara verdi

1 Mart 2014 yılında Dundee Violet

1 Temmuz 2014 yılında Arbroath

4 Ocak 2015 yılında Dundee United

5 Ocak 2015 yılında Arbroath

10 Mayıs 2015 yılında Dundee United

1 Temmuz 2017 yılında Hibernian FC

31 Ocak 2018 yılında Dundee FC

14 Mayıs 2018 yılında Hibernian FC

23 Temmuz 2018 yılında Bidvest Wits FC

27 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2020 yılında Queen's Park

31 Ocak 2023 yılında Ross County

Simon Murray kimdir

Simon Murray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Murray şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dundee Celtic BC, Dee Club, Dundee United SC, Montrose FC

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Simon Murray nereli

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