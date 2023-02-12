Ross Munro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Munro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Munro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Munro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Munro 1 Nisan 2000 tarihinde Inverness şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Munro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ross Munro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ross Munro'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ross Munro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ross Munro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ross Munro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Munro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ross County FC U20

29 Aralık 2016 yılında Brora Rangers

1 Mayıs 2017 yılında Ross County FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Ross County

1 Temmuz 2019 yılında Raith Rovers

30 Nisan 2020 yılında Ross County

11 Aralık 2020 yılında Cowdenbeath FC

20 Aralık 2020 yılında Ross County

24 Nisan 2021 yılında Annan Athletic FC

2 Mayıs 2021 yılında Ross County

Ross Munro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Munro şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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