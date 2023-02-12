Victor Loturi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Loturi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Loturi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Loturi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Loturi 21 Mayıs 2001 tarihinde Calgary, Alberta şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Kanada,Southern Sudan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Loturi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Felkrem yapmaktadır. Victor Loturi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ross County FC futbol takımında oynamaktadır. Ross County FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Loturi'nin Ross County FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Victor Loturi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Loturi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Loturi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Loturi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Nisan 2019 yılında Cavalry FC

1 Aralık 2019 yılında Mount Royal

29 Ocak 2021 yılında Cavalry FC

1 Temmuz 2022 yılında Ross County

Victor Loturi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Loturi şuan Ross County FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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