Hernan Figueredo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hernan Figueredo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hernan Figueredo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hernan Figueredo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hernan Figueredo 15 Mayıs 1985 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Hernán Figueredo Alonzo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hernan Figueredo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hernan Figueredo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hernan Figueredo'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hernan Figueredo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hernan Figueredo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hernan Figueredo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hernan Figueredo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Villa Española

31 Aralık 2008 yılında Bella Vista

1 Ağu 2009 yılında Liverpool FC

19 Haziran 2012 yılında Dinamo Minsk

6 Ocak 2015 yılında Deportes Tolima

25 Ocak 2016 yılında CA Torque

14 Ocak 2018 yılında Liverpool FC

9 Ocak 2023 yılında Defensor

Hernan Figueredo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hernan Figueredo şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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