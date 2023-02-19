Anderson Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Duarte 23 Mart 2004 tarihinde Tacuarembó şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Anderson Nathael Duarte Da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Duarte Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Anderson Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 6 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Anderson Duarte'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anderson Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anderson Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Kasım 2021 yılında Defensor

Anderson Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Duarte şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anderson Duarte Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting (-2021)

Uruguay U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

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