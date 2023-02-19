Rodrigo Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Perez 23 Temmuz 1996 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Pérez Casada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Perez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rodrigo Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Perez'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2016 yılında Picerno

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Miramar

2 Mart 2019 yılında Cerrito

4 Şubat 2021 yılında CA Atenas

7 Ocak 2022 yılında Boston River

2 Ocak 2023 yılında Defensor

Rodrigo Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Perez şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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