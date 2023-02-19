Gonzalo Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gonzalo Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gonzalo Freitas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gonzalo Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Freitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Freitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Freitas 2 Ekim 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Gastón Freitas Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Freitas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Freitas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Freitas'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Freitasboyu ve yaşı kaç

Gonzalo Freitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gonzalo Freitas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gonzalo Freitas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Freitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Liverpool FC

18 Temmuz 2017 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2018 yılında Liverpool FC

11 Temmuz 2018 yılında Peñarol

10 Ocak 2019 yılında CD Everton

31 Aralık 2019 yılında Peñarol

11 Ocak 2020 yılında Antofagasta

31 Ocak 2021 yılında Peñarol

12 Temmuz 2021 yılında Mazatlán FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2022 yılında Defensor

Gonzalo Freitas kimdir

Gonzalo Freitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Freitas şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Gonzalo Freitas nereli

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