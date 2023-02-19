Alvaro Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Navarro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alvaro Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Navarro 28 Ocak 1985 tarihinde Tacuarembó şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Damián Navarro Bica şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Navarro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvaro Navarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 18 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alvaro Navarro'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Navarroboyu ve yaşı kaç

Alvaro Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alvaro Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Defensor

26 Ocak 2010 yılında Gimnasia

11 Ocak 2011 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2012 yılında Defensor

1 Ocak 2013 yılında Cobresal

30 Haziran 2014 yılında Defensor

5 Ağu 2014 yılında CD Olmedo

16 Temmuz 2015 yılında Defensor

21 Temmuz 2015 yılında Botafogo

31 Aralık 2015 yılında Defensor

1 Ocak 2016 yılında Puebla FC

12 Ağu 2017 yılında Kulüpsüz

18 Temmuz 2018 yılında Defensor

Alvaro Navarro kimdir

Alvaro Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Navarro şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Alvaro Navarro nereli

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