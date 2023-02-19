Pablo Viudez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Viudez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Viudez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Viudez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Viudez 10 Eylül 2004 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Javier Viudez Mora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Viudez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Viudez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Viudez'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Viudez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Viudez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Pablo Viudez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Viudez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Defensor

Pablo Viudez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Viudez şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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