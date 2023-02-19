Joaquin Valiente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Valiente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Valiente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Valiente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Valiente 13 Nisan 2001 tarihinde Colonia Valdense şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Valiente Cioli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Valiente Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joaquin Valiente, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Joaquin Valiente'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 1 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Joaquin Valiente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Valiente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joaquin Valiente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Valiente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Defensor

Joaquin Valiente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Valiente şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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