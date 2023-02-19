Nicolas Rossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Rossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Rossi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Rossi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Rossi 16 Mayıs 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Nicolás Rossi Acuña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Rossi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbolistas Del Sur yapmaktadır. Nicolas Rossi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Rossi'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Rossi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Rossi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Rossi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Rossi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rentistas

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2022 yılında Defensor

Nicolas Rossi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Rossi şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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