Facundo Bonifazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Bonifazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Bonifazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Bonifazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Bonifazi 29 Eylül 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Bonifazi Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Bonifazi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Facundo Bonifazi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Bonifazi'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Bonifazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Bonifazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Bonifazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Bonifazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Racing Club

7 Ağu 2019 yılında MVV Maastricht

23 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2020 yılında River Plate

3 Şubat 2022 yılında Peñarol

2 Ocak 2023 yılında Defensor

Facundo Bonifazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Bonifazi şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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