Fernando Elizari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Elizari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fernando Elizari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fernando Elizari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fernando Elizari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Elizari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando Elizari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Elizari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando Elizari 5 Nisan 1991 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Fernando Gastón Elizari Sedano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Elizari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Fernando Elizari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando Elizari'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fernando Elizariboyu ve yaşı kaç

Fernando Elizari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando Elizari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Elizari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando Elizari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Independiente

1 Eylül 2012 yılında Quilmes

2 Temmuz 2013 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2014 yılında O'Higgins

30 Haziran 2015 yılında San Lorenzo

18 Ocak 2016 yılında Quilmes

30 Haziran 2016 yılında San Lorenzo

20 Temmuz 2016 yılında Defensa

30 Haziran 2017 yılında San Lorenzo

1 Temmuz 2017 yılında San Lorenzo II

22 Ocak 2018 yılında Defensa

1 Haziran 2018 yılında Johor DT

30 Kasım 2018 yılında Defensa

11 Ocak 2019 yılında Dorados Sinaloa

21 Ocak 2020 yılında CA Unión

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

20 Nisan 2021 yılında CA Cerro

2 Ocak 2022 yılında Defensor

Fernando Elizari kimdir

Fernando Elizari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando Elizari şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Fernando Elizari nereli

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