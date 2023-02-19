Santiago Scotto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Scotto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Scotto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Scotto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Scotto 26 Nisan 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Scotto Padín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Scotto Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Santiago Scotto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Santiago Scotto'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Scotto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Scotto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Santiago Scotto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Scotto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında River Plate

1 Ocak 2018 yılında CA Torque U19

2 Mart 2018 yılında CA Torque

2 Ağu 2021 yılında LDU Quito

14 Temmuz 2022 yılında Defensor

30 Haziran 2023 yılında LDU Quito

Santiago Scotto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Scotto şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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