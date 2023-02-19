Nicolas Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Rodriguez 22 Temmuz 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Alejandro Rodríguez Charquero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Rodriguez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Nicolas Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Rodriguez'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Rodriguezboyu ve yaşı kaç

Nicolas Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Nicolas Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Wanderers

1 Temmuz 2012 yılında Cerro Largo

30 Haziran 2013 yılında Wanderers

1 Ağu 2013 yılında Corona Brasov

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2014 yılında Rentistas

2 Şubat 2016 yılında Plaza Colonia

11 Ocak 2017 yılında River Plate

11 Ocak 2022 yılında Danubio FC

4 Ocak 2023 yılında Defensor

Nicolas Rodriguez kimdir

Nicolas Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Rodriguez şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Montevideo Wanderers

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Nicolas Rodriguez nereli

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