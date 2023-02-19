Guillermo De Los Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo De Los Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guillermo De Los Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guillermo De Los Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guillermo De Los Santos 15 Şubat 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Guillermo Gabriel de los Santos Viana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guillermo De Los Santos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Paco Casal yapmaktadır. Guillermo De Los Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guillermo De Los Santos'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Guillermo De Los Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guillermo De Los Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Guillermo De Los Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guillermo De Los Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CA Cerro

1 Temmuz 2013 yılında Nacional

7 Temmuz 2015 yılında Defensor

8 Ağu 2017 yılında Uni. Católica

30 Haziran 2018 yılında Defensor

1 Temmuz 2018 yılında Uni. Católica

12 Ocak 2022 yılında Coritiba FC

10 Ocak 2023 yılında Defensor

Guillermo De Los Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guillermo De Los Santos şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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