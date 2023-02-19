Juan Pintado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pintado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pintado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pintado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pintado 28 Temmuz 1997 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan de Dios Pintado Leines şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pintado Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Juan Pintado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Pintado'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Pintado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pintado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juan Pintado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pintado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Juventud

13 Ocak 2020 yılında Goiás EC

31 Aralık 2020 yılında Juventud

7 Ocak 2022 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2022 yılında Juventud

2 Ocak 2023 yılında Defensor

31 Aralık 2023 yılında Juventud

Juan Pintado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pintado şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Los Ceibos, Juventud de Las Piedras (2013-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.