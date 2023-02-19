Matias Dufour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Dufour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Dufour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Dufour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Dufour 24 Şubat 1999 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Matías Ezequiel Dufour Camacho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Dufour Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Matias Dufour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Matias Dufour'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Dufour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Dufour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Dufour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Dufour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Defensor

Matias Dufour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Dufour şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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