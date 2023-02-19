Leandro Barcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Barcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leandro Barcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leandro Barcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leandro Barcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Barcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leandro Barcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leandro Barcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leandro Barcia 8 Ekim 1992 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Leandro Barcia Montero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leandro Barcia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Leandro Barcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leandro Barcia'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leandro Barcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leabarcia/

Leandro Barciaboyu ve yaşı kaç

Leandro Barcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leandro Barcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leandro Barcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leandro Barcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Nacional

9 Ocak 2019 yılında Rentistas

8 Şubat 2019 yılında Goiás EC

31 Aralık 2019 yılında Rentistas

24 Ocak 2020 yılında Sport Recife

31 Aralık 2021 yılında Rentistas

24 Ocak 2022 yılında Atlético-GO

27 Haziran 2022 yılında Rentistas

21 Temmuz 2022 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2022 yılında Rentistas

2 Ocak 2023 yılında Defensor

Leandro Barcia kimdir

Leandro Barcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leandro Barcia şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

River Plate de Florida, Club Nacional (2011-2012)

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Leandro Barcia nereli

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