Facundo Bernal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Bernal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Bernal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Bernal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Bernal 21 Ağu 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Bernal Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Bernal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Bernal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Facundo Bernal'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Facundo Bernal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Bernal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Bernal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Bernal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Defensor

Facundo Bernal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Bernal şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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