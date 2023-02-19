Matias Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Rocha 13 Şubat 2001 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías Emiliano Rocha Calderón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Rocha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.T. Representaciones yapmaktadır. Matias Rocha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Matias Rocha'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Rocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Rocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Rocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Defensor

Matias Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Rocha şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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