Yeferson Quintana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeferson Quintana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeferson Quintana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeferson Quintana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeferson Quintana 19 Nisan 1996 tarihinde Bella Unión şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Yeferson Agustín Quintana Alonso şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeferson Quintana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yeferson Quintana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yeferson Quintana'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yeferson Quintana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/YefersonQuinta3

Haberin Devamı

http://instagram.com/yefersonquintana3/

Yeferson Quintana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeferson Quintana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Yeferson Quintana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeferson Quintana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Peñarol

17 Ocak 2018 yılında San Jose

31 Aralık 2018 yılında Peñarol

14 Şubat 2019 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2019 yılında Peñarol

15 Ocak 2020 yılında Danubio FC

27 Eylül 2020 yılında Peñarol

29 Eylül 2020 yılında Racing Ferrol

30 Haziran 2022 yılında Peñarol

15 Temmuz 2022 yılında Defensor

Yeferson Quintana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeferson Quintana şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Atlético Cañero, Deportivo Tropezón Tablero de Bella Unión (2011-2013), CA Peñarol (2013-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.