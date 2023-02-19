Sebastian Boselli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Boselli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Boselli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Boselli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Boselli 4 Aralık 2003 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Boselli Graf şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Boselli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Sebastian Boselli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Boselli'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Boselli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Boselli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Boselli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Boselli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Defensor

Sebastian Boselli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Boselli şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Boselli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting

Uruguay U20 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Aralık 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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