Matias Abaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Abaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Abaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Abaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Abaldo 2 Nisan 2004 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Matías Ezequiel Abaldo Menyou şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Abaldo Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Abaldo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Abaldo'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Abaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Abaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matias Abaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Abaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Defensor

Matias Abaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Abaldo şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matias Abaldo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting

Uruguay U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.