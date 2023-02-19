Lucas De Los Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas De Los Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas De Los Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas De Los Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas De Los Santos 26 Temmuz 2001 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Paul de los Santos Ruiz Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas De Los Santos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIS Football yapmaktadır. Lucas De Los Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas De Los Santos'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas De Los Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas De Los Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas De Los Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas De Los Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Defensor

Lucas De Los Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas De Los Santos şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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