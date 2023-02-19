Adrian Balboa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Balboa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Balboa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adrian Balboa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adrian Balboa 19 Ocak 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Martín Balboa Camacho şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adrian Balboa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Balboa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Balboa'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adrian Balboa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adrian Balboa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.
Adrian Balboa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Adrian Balboa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Cerrito
2 Eylül 2013 yılında Panathinaikos
30 Haziran 2014 yılında Cerrito
18 Ağu 2014 yılında Danubio FC
14 Ağu 2015 yılında Liverpool FC
16 Ocak 2016 yılında Villa Teresa
30 Haziran 2016 yılında Liverpool FC
15 Temmuz 2016 yılında Sarmiento Junin
19 Temmuz 2017 yılında Patronato
16 Temmuz 2018 yılında Belgrano
24 Ocak 2019 yılında Antofagasta
30 Haziran 2019 yılında Belgrano
8 Temmuz 2019 yılında Alianza Lima
30 Haziran 2020 yılında Belgrano
17 Eylül 2020 yılında Racing
28 Ocak 2021 yılında Belgrano
19 Ocak 2022 yılında Defensor
31 Aralık 2022 yılında Belgrano
27 Ocak 2023 yılında Defensor
Adrian Balboa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adrian Balboa şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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