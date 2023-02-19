Adrian Balboa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Balboa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Balboa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Balboa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Adrian Balboa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Balboa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Balboa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Balboa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Balboa 19 Ocak 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Martín Balboa Camacho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Balboa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Balboa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensor Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Defensor Sporting Club takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Balboa'nin Defensor Sporting Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrian Balboaboyu ve yaşı kaç

Adrian Balboa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Balboa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Balboa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Balboa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Cerrito

2 Eylül 2013 yılında Panathinaikos

30 Haziran 2014 yılında Cerrito

18 Ağu 2014 yılında Danubio FC

14 Ağu 2015 yılında Liverpool FC

16 Ocak 2016 yılında Villa Teresa

30 Haziran 2016 yılında Liverpool FC

15 Temmuz 2016 yılında Sarmiento Junin

19 Temmuz 2017 yılında Patronato

16 Temmuz 2018 yılında Belgrano

24 Ocak 2019 yılında Antofagasta

30 Haziran 2019 yılında Belgrano

8 Temmuz 2019 yılında Alianza Lima

30 Haziran 2020 yılında Belgrano

17 Eylül 2020 yılında Racing

28 Ocak 2021 yılında Belgrano

19 Ocak 2022 yılında Defensor

31 Aralık 2022 yılında Belgrano

27 Ocak 2023 yılında Defensor

Adrian Balboa kimdir

Adrian Balboa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Balboa şuan Defensor Sporting Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Exploradores Artigas, CA Peñarol, CS Cerrito

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adrian Balboa nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Son Haberler
Adrian Vila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Vila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Vila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Vila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauro Estol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Estol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauro Estol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Estol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiago Galletto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Galletto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tiago Galletto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Galletto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Çok Okunanlar
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Visali isminin anlamı nedir, Visali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Pons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Pons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnacio Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgnacio Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnacio Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!