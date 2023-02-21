Hussain Al Nakhli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Al Nakhli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussain Al Nakhli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussain Al Nakhli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussain Al Nakhli 30 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حسين النخلي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussain Al Nakhli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hussain Al Nakhli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 30 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hussain Al Nakhli'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hussain Al Nakhli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussain Al Nakhli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussain Al Nakhli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussain Al Nakhli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2020 yılında Al-Raed

29 Temmuz 2020 yılında Najran SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Raed

Hussain Al Nakhli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussain Al Nakhli şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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