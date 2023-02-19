Jaime Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaime Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaime Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaime Acosta 26 Kasım 2001 tarihinde Zona Bananera şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jaime Luis Acosta Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaime Acosta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Basesports Management yapmaktadır. Jaime Acosta, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jaime Acosta'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaime Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaime Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaime Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaime Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Barranquilla FC

1 Ocak 2022 yılında Junior FC

Jaime Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaime Acosta şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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