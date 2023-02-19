Jhoyner Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhoyner Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhoyner Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhoyner Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhoyner Lopez 14 Nisan 2002 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhoyner Andrés López Zamora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhoyner Lopez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhoyner Lopez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jhoyner Lopez'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhoyner Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhoyner Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhoyner Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhoyner Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Barranquilla FC

Jhoyner Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhoyner Lopez şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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