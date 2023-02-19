Johan Cristancho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Cristancho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Cristancho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Cristancho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Cristancho 23 Kasım 2001 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Johan Sebastián Cristancho Castaneda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Cristancho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johan Cristancho, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Bucaramanga futbol takımında oynamaktadır. Atlético Bucaramanga takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Cristancho'nin Atlético Bucaramanga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johan Cristancho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Cristancho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Cristancho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Cristancho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında A. Bucaramanga

Johan Cristancho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Cristancho şuan Atlético Bucaramanga takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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