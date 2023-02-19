Jorge Segura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Segura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Segura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Segura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Segura 18 Ocak 1997 tarihinde Zarzal şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Andrés Segura Portocarrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Segura Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Segura, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Segura'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jorge Segura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Segura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jorge Segura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Segura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Envigado

1 Temmuz 2017 yılında Watford

21 Temmuz 2017 yılında R. Valladolid B

5 Şubat 2018 yılında Watford

6 Şubat 2018 yılında Indep. Medellín

30 Haziran 2018 yılında Watford

1 Temmuz 2018 yılında Indep. Medellín

31 Aralık 2018 yılında Watford

1 Ocak 2019 yılında Atlas

31 Aralık 2019 yılında Watford

20 Şubat 2020 yılında Envigado

31 Temmuz 2020 yılında Watford

1 Eylül 2020 yılında Atl. Nacional

30 Haziran 2021 yılında Watford

1 Temmuz 2021 yılında CD América

30 Haziran 2022 yılında Watford

11 Temmuz 2022 yılında Indep. Medellín

30 Haziran 2023 yılında Watford

Jorge Segura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Segura şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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