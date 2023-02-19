Juan Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Barrios 2 Mart 2002 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Barrios Bustos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Barrios Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Barrios, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCR Valledupar futbol takımında oynamaktadır. FCR Valledupar takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Barrios'nin FCR Valledupar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Barrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Barrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2022 yılında Valledupar

Juan Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Barrios şuan FCR Valledupar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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