Juan Deusa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Deusa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Deusa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Deusa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Deusa 31 Ekim 1992 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Carlos Deusa Cuero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Deusa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Torres Manager Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Deusa'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Deusa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Deusa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Deusa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Deusa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2011 yılında Boyacá Chicó

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında Uni. Popayán

1 Ocak 2016 yılında Quindío

1 Nisan 2022 yılında CBJ Cali

Juan Deusa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Deusa şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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