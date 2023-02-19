Juan Lucumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Lucumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Lucumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Lucumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Lucumi 22 Eylül 2001 tarihinde Jamundí şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan José Lucumí Vega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Lucumi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Lucumi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Lucumi'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Lucumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Lucumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Lucumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Lucumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Barranquilla FC

Juan Lucumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Lucumi şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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