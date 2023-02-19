Julian Valencia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Valencia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Valencia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Valencia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Valencia 24 Haziran 2001 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Julián Camilo Valencia Hurtado şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Valencia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julian Valencia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Julian Valencia'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julian Valencia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Valencia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Julian Valencia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Valencia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Barranquilla FC

Julian Valencia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Valencia şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.