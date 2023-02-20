Kevin Otoole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Otoole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Otoole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Otoole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Otoole 14 Aralık 1998 tarihinde Montclair, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Otoole Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York City FC futbol takımında oynamaktadır. New York City FC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Otoole'nin New York City FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kevin Otoole Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ktooleszn/

Kevin Otoole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Otoole isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Otoole Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Otoole futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Nisan 2016 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2016 yılında NYRB Academy

23 Mart 2017 yılında NY Red Bulls II

31 Temmuz 2017 yılında NYRB Academy

1 Ağustos 2017 yılında PrincetonTigers

11 Ocak 2022 yılında New York City

Kevin Otoole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Otoole şuan New York City FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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