Mailton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mailton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mailton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mailton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mailton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mailton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mailton

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mailton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mailton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mailton 31 Mayıs 1998 tarihinde Paraíso do Norte şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maílton dos Santos de Sá şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mailton Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mailton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mailton'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 2 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mailton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mailton02/

Mailtonboyu ve yaşı kaç

Mailton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mailton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mailton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mailton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2018 yılında Santa Cruz

30 Ağu 2018 yılında Palmeiras U20

8 Ocak 2019 yılında Mirassol-SP

19 Nisan 2019 yılında Operário-PR

8 Aralık 2019 yılında Mirassol-SP

1 Ocak 2020 yılında Atlético-MG

12 Kasım 2020 yılında Coritiba FC

30 Haziran 2021 yılında Atlético-MG

1 Temmuz 2021 yılında Metalist

30 Haziran 2022 yılında Atlético-MG

1 Temmuz 2022 yılında Metalist

18 Temmuz 2022 yılında Chapecoense

31 Aralık 2022 yılında Metalist

1 Ocak 2023 yılında Ponte Preta

2 Aralık 2023 yılında Metalist

Mailton kimdir

Mailton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mailton şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mailton nereli

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