Mosa Zolan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mosa Zolan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mosa Zolan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mosa Zolan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mosa Zolan 11 Kasım 1990 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mosa Zolan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mosa Zolan'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mosa Zolan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mosa Zolan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mosa Zolan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mosa Zolan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mosa Zolan şuan Damac FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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