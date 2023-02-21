Muteb Al Mutlaq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muteb Al Mutlaq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muteb Al Mutlaq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muteb Al Mutlaq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muteb Al Mutlaq 10 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da متعب المطلق şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muteb Al Mutlaq Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT LAND AGENCY yapmaktadır. Muteb Al Mutlaq, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 25 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Muteb Al Mutlaq'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Muteb Al Mutlaq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muteb Al Mutlaq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muteb Al Mutlaq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muteb Al Mutlaq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Nassr FC

26 Ocak 2018 yılında Al-Raed

30 Haziran 2019 yılında Al-Nassr FC

25 Ağustos 2019 yılında Al-Raed

Muteb Al Mutlaq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muteb Al Mutlaq şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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