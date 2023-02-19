Neider Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neider Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neider Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neider Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neider Santos 18 Mart 2003 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Neider Andrés Santos Hernández şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neider Santos Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Neider Santos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına - tarihinde katılmıştır. Neider Santos'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Neider Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neider Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Neider Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neider Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neider Santos şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.