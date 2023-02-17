Nicolas Sosa Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Sosa Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Sosa Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Sosa Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Sosa Sanchez 6 Nisan 1996 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Sosa Sanchez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nicolas Sosa Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nicolas Sosa Sanchez'nin CA Banfield ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Sosa Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Sosa Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Sosa Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Sosa Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cerro Largo

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

3 Şubat 2016 yılında Racing Club

5 Temmuz 2018 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2018 yılında Racing Club

8 Ocak 2020 yılında León

1 Temmuz 2021 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2021 yılında León

24 Ocak 2022 yılında River Plate

31 Aralık 2022 yılında León

23 Ocak 2023 yılında Banfield

31 Aralık 2023 yılında León

Nicolas Sosa Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Sosa Sanchez şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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