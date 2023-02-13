Nuke Mfulu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuke Mfulu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuke Mfulu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuke Mfulu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuke Mfulu 20 Mart 1994 tarihinde Poissy şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Kongo DC,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Omenuke Mfulu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuke Mfulu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Nuke Mfulu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 2 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Nuke Mfulu'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nuke Mfulu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/o_mfulu/

Nuke Mfulu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nuke Mfulu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nuke Mfulu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuke Mfulu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Strasbourg U17

1 Temmuz 2011 yılında LOSC Lille B

3 Ağu 2013 yılında Stade Reims B

13 Ocak 2014 yılında Stade Reims

6 Ağu 2017 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2019 yılında Elche CF

2 Ağu 2021 yılında Las Palmas

Nuke Mfulu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuke Mfulu şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Nuke Mfulu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 20 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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