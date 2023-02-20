Omar Al Mazial kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Al Mazial Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Al Mazial kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar Al Mazial ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omar Al Mazial kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Al Mazial Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Al Mazial kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Al Mazial Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Al Mazial adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Al Mazial Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Al Mazial 25 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عمر المزيعل şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Al Mazial Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Al Mazial, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 7 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Omar Al Mazial'nin Damac FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Al Mazial Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Al Mazial isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Omar Al Mazial Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Al Mazial futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2015 yılında Al-Orobah FC

30 Haziran 2015 yılında Al-Shabab

30 Haziran 2015 yılında Al-Shabab

24 Ağustos 2015 yılında Al-Wehda FC

30 Haziran 2016 yılında Al-Shabab

8 Temmuz 2016 yılında Al-Ittihad Club

23 Ocak 2019 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2019 yılında Al-Ittihad Club

1 Temmuz 2019 yılında Al-Fayha

29 Ocak 2020 yılında Abha

6 Ekim 2020 yılında Al-Fayha

7 Ekim 2020 yılında Damac FC

Omar Al Mazial kimdir

Omar Al Mazial Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Al Mazial şuan Damac FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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Omar Al Mazial nereli

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