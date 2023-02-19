Osvaldo Chamorro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osvaldo Chamorro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osvaldo Chamorro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osvaldo Chamorro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osvaldo Chamorro 29 Ekim 2003 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Osvaldo Ricardo Chamorro Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osvaldo Chamorro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Osvaldo Chamorro, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Osvaldo Chamorro'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osvaldo Chamorro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osvaldo Chamorro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osvaldo Chamorro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osvaldo Chamorro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Barranquilla FC

Osvaldo Chamorro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osvaldo Chamorro şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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