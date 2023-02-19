Pedro Rada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Rada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Rada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Rada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Rada 28 Ocak 2002 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Luis Rada Arreola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Rada Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Rada, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Pedro Rada'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Rada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Rada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Rada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Rada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Barranquilla FC

Pedro Rada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Rada şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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