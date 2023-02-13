Pol Lozano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pol Lozano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pol Lozano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pol Lozano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pol Lozano 6 Ekim 1999 tarihinde Sant Quirze del Vallès şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pol Lozano Vizuete şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pol Lozano Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MagicPlayers yapmaktadır. Pol Lozano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pol Lozano'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pol Lozano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lozanopol/

Pol Lozano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pol Lozano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pol Lozano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pol Lozano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2017 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2020 yılında Espanyol

30 Ağu 2021 yılında Girona FC

30 Haziran 2022 yılında Espanyol

30 Ocak 2023 yılında Granada

30 Haziran 2023 yılında Espanyol

Pol Lozano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pol Lozano şuan Granada takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Pol Lozano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 18 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Aralık 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.