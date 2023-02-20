Ramzi Solan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramzi Solan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramzi Solan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramzi Solan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramzi Solan 18 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da رمزي فتح الدين صولان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramzi Solan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramzi Solan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ramzi Solan'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramzi Solan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramzi Solan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramzi Solan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramzi Solan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2019 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2019 yılında Al-Faisaly FC

6 Ekim 2020 yılında Damac FC

Ramzi Solan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramzi Solan şuan Damac FC takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

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