Remy Duterte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remy Duterte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Remy Duterte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Remy Duterte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Remy Duterte 19 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Remy Duterte Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NexSt11 yapmaktadır. Remy Duterte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Remy Duterte'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Remy Duterte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Remy Duterte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Remy Duterte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Remy Duterte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Boulogne B

1 Temmuz 2015 yılında US Boulogne

1 Temmuz 2021 yılında Stade Lavallois

Remy Duterte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Remy Duterte şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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