Ricardo Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Pacheco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Pacheco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Pacheco 9 Ağu 2003 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Giovanny Pacheco Orozco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Pacheco Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Pacheco, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ricardo Pacheco'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Pacheco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Pacheco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Pacheco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Pacheco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Pacheco şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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