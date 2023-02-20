Riyadh Al Ghamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riyadh Al Ghamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riyadh Al Ghamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riyadh Al Ghamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riyadh Al Ghamdi 24 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riyadh Al Ghamdi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Riyadh Al Ghamdi'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Riyadh Al Ghamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riyadh Al Ghamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riyadh Al Ghamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riyadh Al Ghamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Najran SC

20 Temmuz 2021 yılında Damac FC

9 Ağustos 2021 yılında Al-Kawkab

30 Haziran 2022 yılında Damac FC

Riyadh Al Ghamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riyadh Al Ghamdi şuan Damac FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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